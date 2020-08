Bus kommt von Fahrbahn ab – hoher Sachschaden – eine Person verletzt

(st/ots) Finnentrop 20-08-2020 | Bei einem Busunfall am Mittwoch (19. August) gegen 16 Uhr auf der K 23 in Finnentrop-Schliprüthen ist eine 74-Jährige leicht verletzt worden. Der Fahrer kam mit dem Bus nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der rechtsseitigen Schutzplanke und rutschte anschließend eine kurze Böschung herab. Er kollidierte schließlich in Schräglage mit einer Garage und kam dort zum Stehen. Eine 74-jährige Mitfahrerin wurde leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Busfahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Die Straße war für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.